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Vatandaşların gündemi ekonomi

Sokaktaki vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler yapan AK Partililere hayat pahalılığı, işsizlik ve fiyatlardaki artışlar konusunda şikayetler geldi
 19 Şubat 2019 07:50
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Vatandaşların gündemi ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Beka seçimleri' dediği 31 Mart mahalli idareler seçimleri konusunda AK Parti'nin sahada yaptığı çalışmaların ilk sonuçları alındı. Genel Merkez yönetimine sunulan raporlarda, AK Parti'yi sahada en çok zorlayan başlık ekonomik sıkıntı... Edinilen bilgilere göre, parti yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatların mahalli idareler seçimleri için vatandaşlarla yüz yüze yaptıkları görüşmelerde AK Partililere en fazla hayat pahalılığı, işsizlik ve fiyat artışları şikayetleri geldi. AK Parti kurmayları bu yöndeki şikayetlere hazırlıklı olduklarını belirterek "Ekonomik sıkıntının nereden kaynaklandığını anlatıyoruz. Dış kaynaklı olduğunu vatandaş da biliyor. Bu tablonun, CHP veya başka bir parti ile çözülmeyeceğinin de farkında. 'Düzeltirse yine AK Parti düzeltir' anlayışı hakim. Bunun için gerekli adımlar da atıldı ve sonuç alıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, AK Parti'nin seçim kampanyasının odağını oluşturan Ankara ve İstanbul konusunda da günlük analizler yapılıyor. AK Parti'de yapılan değerlendirmelerde, İstanbul'da Binali Yıldırım'ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor ve herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Ancak Ankara ile ilgili durum 'bıçak sırtı' olarak nitelendiriliyor. AK Parti'nin yaptırdığı kamuoyu yoklamalarında ve seçim çalışmalarında edinilen izlenime göre Ankara'da kıl payı bir durum var. Bazı anketlerde de Cumhur İttifakının, Millet İttifakının gerisinde çıkması üzerine Ankara ile ilgili seçim çalışmaları en üst düzeyde yapılmaya başlandı. AK Parti kurmaylarına göre, bakanların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ankara'da sahaya inmesi bu durumdan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanının, seçimlere kadar Ankara'daki birçok etkinliğe bizzat katılacağı belirtilirken, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son bir haftadır Ankara'yı karış karış dolaşması dikkat çekiyor.

AK PARTİ'YE DESTEK SÖZÜ

Şırnak'ın ileri gelen ailelerinden Halumeri, Cafiri ve Bekiri aileleri yerel seçimde AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka'yı destekleme kararı aldı. Üç aileye mensup yaklaşık 2 bin kişi, Atatürk Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosuna gelerek, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka ile görüştü. Aileler adına konuşan Hasan Taşkın "Devletimizin yanındayız. Halumeri, Cafiri ve Bekiri aileleri olarak Yarka'nın yanında olmaya karar verdik. Memleketteki huzurun devamı için Şırnak'ı daha iyi seviyeye taşıyacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye
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