1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

600 bin işletme 300 milyarlık kredi kullandı

Muhalefetin KGF kredileriyle ilgili algı operasyonu çöktü: 600 bin işletme 300 milyarlık kredi kullandı. Kredilerin 100 milyarı geri ödendi, kalanı vadesinde yatırılıyor. Sadece 8 milyar TL'lik kredi yeniden yapılandırıldı. Takibe dönüşüm oranı % 1.35
 19 Şubat 2019 08:15
Yazdır
600 bin işletme 300 milyarlık kredi kullandı

Muhalefet partilerinin Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullanılan kredilerin geri dönmediğine ilişkin iftirası çöktü. Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, bugüne kadar KGF kefaletiyle 300 milyar TL kredi kullandırıldığını belirterek, "Bu kredilerin 3'te biri yani 100 milyar TL'lik bölümü kapandı. 3'te ikisi de vadesinde ödenmeye devam ediyor. KGF kredilerinde tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 1.35'i geçmiyor. Bankacılık sektöründe bu oran yüzde 4 civarında" dedi.

600 BİN İŞLETMEYE DESTEK

300 milyar TL'lik kefalet destekli krediden 600 bin işletmenin yararlandığını anlatan Gergerli, "Firmaların kullandığı kredilerin ortalama büyüklüğü 500 bin TL. Vadeler 36 ay, faiz yüzde 16 civarında. 300 milyarlık kaynağın yüzde 32'si imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelere verildi. İhracatın finansmanı için 47 milyar TL kaynak aktardık. Kalan kısım ise hizmetler, turizm, ulaştırma gibi sektörlere gitti. İnşaatın payı oldukça düşük" diye konuştu. En son kullandırılan 25 milyar TL'lik kaynağın limitinin bitmek üzere olduğunu söyleyen Gergerli, şunları vurguladı: "Firmaların limitlerin açılması konusunda beklentisi var. En son TOBB'un Ekonomi Şurası'nda konu gündeme getirildi."

8 MİLYAR YAPILANDIRILDI

Kredilerin geri ödenmediği ve yeniden yapılandırıldığına ilişkin öne sürülen iddiaları da yalanlayan Gergerli, şöyle devam etti: "300 milyar TL'lik kredinin sadece 8 milyar TL'si yapılandırıldı. Bu da toplam 300 milyar TL'lik kaynak içinde çok cüzi bir rakam. Kullanılan kredilerin yüzde 90'ı yeni kredi... Yani şirketler alıp diğer bankalara borçlarını kapatmak için kullanmamışlar. Refinansman oranı sadece yüzde 5." KGF kredisi çekip de konkordato ilan eden şirket sayısının da 240 olduğunu söyleyen Gergerli, "Bu şirketlerle ilgili de bankalara yaşatma tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

NE İŞE YARIYOR?

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil oluyor. Bireysel krediler, tüketici kredileri ve çek karnesi kredisi ile şirket kredi kartları hariç, işletmelerin ihtiyaç duyduğu işletme ve yatırım finansmanı için her türlü krediy yönelik kefalet veriyor.

HAZİNE'YE YÜK GELMİYOR

Hazine garantili KGF desteklerinin devlete neredeyse bir kuruş bile yük getirmeden yürüdüğünü, ayrıca kamu yararına önemli bir işlev gördüğünü söyleyen İsmet Gergerli, bankacılık sistemi, istihdam ve SGK prim tahsilatında da ciddi fayda sağlandığına işaret etti.

Dilek Güngör
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
19 Şubat 2019 10:42		 2020'de işsizlik rakamları nasıl olacak?
19 Şubat 2019 07:45
Bu faizle üretim çok zor
19 Şubat 2019 07:25		 Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
19 Şubat 2019 01:07
Cari açığa 'Altın' çözüm
18 Şubat 2019 22:28		 Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
18 Şubat 2019 22:23
Akaryakıtta kritik uyarı: Önlem alınmalı
18 Şubat 2019 20:58		 İnteltek'ten 'İddaa' ihalesine itiraz
18 Şubat 2019 19:56
Mersin'de limon dalda kaldı
18 Şubat 2019 19:27		 Türkiye ile Rusya arasında KA-32 helikopterler için imzalar atıldı
18 Şubat 2019 17:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ak Parti, Ankara BBB adayını değiştirecek olsa, sizce kimi aday göstermeli?
ÇOK OKUNANLAR
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
Kamuya sızan kripto 176 FETÖ'cüye gözaltı kararı
TBMM Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti
Savcılık talimat verdi, 53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
YÖK karar paylaşmadığı için, mahkemeler hatalı karar alabiliyor
Bu faizle üretim çok zor
Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
21.02.2019 benfica vs galatasaray maçı 4
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 3
ayın enleri 2
uzun entry okurken sıkılmak 5
giresunspor 1
Kitap İnceleme 2
bakır veya porselen demlik 1
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
SON İLANLAR
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 3 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam