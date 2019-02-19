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Gözler bedelli askerlik ücretinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bedelli askerlikte ücretin, 2 bin euro ya da üzerinde olabileceği konuşuluyor
 19 Şubat 2019 08:40
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Gözler bedelli askerlik ücretinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası merak edilen, bedelli askerliğin nasıl uygulanacağı ve ödenecek ücretin ne kadar olacağı. Bu miltarın 2 bin euro ya da üzerinde olabileceğinin iddia edildiği bilgisi, Hürriyet gazetesinden UğurErgan'ın haberinde yer aldı.

Haberde şunlar kaydedildi:

Kulislerde bedelli askerlik için yurt dışında yaşayan Türklerin yararlandığı dövizli askerlik uygulamasındaki gibi 2 bin euro (yaklaşık 12 bin TL) üzerinde durulduğu ancak yığılmanın önlenmesi için bedel miltarının bunun üzerinde olabileceği dile getiriliyor. Bedel ücretinin başvuru sayısı da dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenebileceği de dile getirilen iddialar arasında...

NTV
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