TBMM Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım görevi en yaşlı TBMM Başkan vekili sıfatıyla Celal Adan'a devretti.



Bütün gruplarla uyum içinde çalışmaya gayret ettim.

Bugün görevimi yaparken gönlüm rahat. yapılan anayasa değişikliğinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı sistemi milli iradenin tecelli ettiği meclisimiz bundan soran yürütme ve yasama arasındaki ilişkilerin daha da net olarak belirlendiği ve daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması millet asına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi görevini ifa edecektir. Meclis'in bu anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır.

Görevi değerli başkan vekili İstanbul milletvekili siyasette uzun süre tecrübesi olan değerli kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum.

TBMM başkanlığına aday olmak isteyenlerin 5 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Başkanlık seçimi 24 Şubat'ta yapılacak.

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kendi imzasının da bulunduğu, '"Hayvan Hakları" ile "Teknoloji Bağımlılığı" konusundaki iki ayrı araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi