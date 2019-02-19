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Bakanlık ile muhtarlardan her eve sosyal devlet hizmeti

Aile Bakanlığı "sosyal devlet" için muhtarlarla ortak proje başlattı. Bakanlık, muhtarlar aracılığıyla ailelerin sorunlarını tespit edip yardım eli uzattı
 19 Şubat 2019 09:14
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Bakanlık ile muhtarlardan her eve sosyal devlet hizmeti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelini kapsayan geniş boyutlu önemli bir çalışmaya imza atıyor. Bakanlık uzmanlarından oluşan heyetler, 81 ilde mahalle mahalle dolaşarak muhtarlarla görüşüyor ve her bölgenin mahalle, sokak ve hane boyutunda sorun ve ihtiyaçları tespit ediliyor.

1 milyon kişiye yardım

Proje kapsamında, bugüne kadar 9 bin 758 muhtarla yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Alınan bilgi doğrultusunda ziyaret edilen hane sayısı ise yaklaşık bir milyon 180 bine ulaştı. Yapılan tespitler doğrultusunda, mahallelerin eksikleri giderildi, desteğe ihtiyaç duyan ailelere de kimlikleri deşifre edilmeden sosyal yardım ve hizmetler ulaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Bu ziyaretlerle, vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve yönlendirme yaparak 'arz odaklı bir hizmet anlayışıyla' çalışıyoruz. Böylece, her mahallenin sosyal hizmet bağlamında riskli bulunan sokaklarını tespit ediyoruz.

Anketler yapıp sorunları bulduk

Bakan Selçuk: Muhtarlara anketlerle sorular yönelttik, sorunları tespit ettik. Ailelerin ihtiyaçlarını belirleyerek doğru yönlendirmeler yapmak ve kalıcı çözüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yelda GÖKDAĞ

Akşam
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