AYM, 13 Şubat'ta görüştüğü dosyaların sonuçlarını açıkladı
|19 Şubat 2019 09:16
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13 Şubat 2019 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)
|
Sıra
No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme
Evresi
|
Verilen Kararın Sonucu
|
1.
|
E.2019/5
Trabzon 2. İş Mahkemesi
|
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 57. maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
5510 sayılı Kanun'un 57. maddesinin üçüncü fıkrasının;
A. "İş kazası, meslek hastalığı, malüllük...", "...ve ölüm...", "...gelir..." ve
"...ile sermaye değerinin..." ibareleri ile "...iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya..." bölümünün, itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu bölüm ve ibarelere ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle
REDDİNE,
B. Kalan bölümünün esasının
incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin yaşlılık...'" ibaresi ile sınırlı olarak
yapılmasına,
|
2.
|
E.2019/6
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili
|
21/11/2018 tarihli ve 7152 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A. 1. maddesiyle 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na eklenen ek 1. maddenin,
B. 2. maddesiyle 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na eklenen ek 1. maddenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
Eksikliklerin giderilmesi için 15 (on beş) gün süre verilmesine,
|
3.
|
E.2019/7
Konya Bölge
İdare Mahkemesi
2. İdari Dava Dairesi
|
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan dördüncü fıkrasında yer alan "...tahsil edilemeyen." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
|
4.
|
E.2019/8
Malatya İdare
Mahkemesi
|
31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 14. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "olayın araştırılmasının gerektiğine kanaat getirirse." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
|
5.
|
E.2019/9
Yargıtay 19. Ceza
Dairesi
|
20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
|
6.
|
E.2019/10
Yargıtay 19. Ceza
Dairesi
|
20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan itiraz başvurusunun, 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 41. maddesinin (2) ve 40. maddesinin (4) numaralı fıkraları gereğince yöntemine uygun olmadığından REDDİNE
|
7.
|
E.2019/12
İstanbul
Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile birlikte 137
milletvekili
|
27/12/2018 tarihli ve (24) numaralı
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;
A. 1. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 503. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,
B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 504. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen cümlenin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,
|
8.
|
E.2019/11
Çorum 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi
|
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 18/2/1965 tarihli ve 538 sayılı Kanun'un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;
1. İkinci fıkrasında yer alan "İcra takibinden önce açılan..." ibaresinin,
2. Üçüncü fıkrasının, iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
2004 sayılı Kanun'un, 538 sayılı Kanun'un 43. maddesiyle değiştirilen 72. maddesinin;
A. 1. İkinci fıkrasında yer alan "İcra takibinden önce açılan..." ibaresinin,
2. Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan
Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümle ve ibareye ilişkin başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle
REDDİNE,
B. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin esasının incelenmesine,
|
9.
|
E.2019/13
İstanbul
Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile birlikte 137
milletvekili
|
15/11/2018 tarihli ve 7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;
A. 5. maddesiyle 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a eklenen ek 15. maddenin,
B. 11. maddesiyle 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 5. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile ek 1. maddesinin yürürlükten kaldırılmasının,
C. 17. maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 158. maddesinin ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere eklenen cümlenin "...eğitim ve araştırma konusunda görevlendirilmiş Sağlık Bakanı Yardımcısı, Sağlık Bakanının seçtiği bir üye." bölümünün,
Ç. 18. maddesiyle 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nun 42. maddesinin;
1. Başlığının "Bildirim zorunluluğu" şeklinde değiştirilmesinin,
2. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının yürürlükten kaldırılmasının,
D. 19. maddesiyle 3224 sayılı Kanun'un 46.
maddesinde yer alan "42 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hükümlere" ibaresinin "42 nci maddesine" şeklinde değiştirilmesinin,
E. 26. maddesiyle 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3. maddesine eklenen "Aile hekimleri ferden veya müştereken personel çalıştırabilir ve işveren olabilir" biçimindeki fıkranın,
F. 34. maddesiyle 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilen (e) bendinde yer alan ".on yılı." ibaresinin,
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,
|
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
10.
|
E.2019/14
İstanbul
Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 137
milletvekili
|
27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 10. maddesiyle 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen ikinci cümlesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,
|
11.
|
E.2019/15
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi
|
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesinin 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişiklik yapılan (3) numaralı fıkrasının (a) bendinin;
A. "Üstsoya, altsoya, eşe..." ibaresinin,
itiraz başvurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, başvurunun Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle
REDDİNE,
B. Kalan bölümünün esasının
incelenmesine, esasa ilişkin incelemenin "...veya kardeşe...'" ibaresi ile sınırlı olarak yapılmasına,
|
- 2019/2 Esas sayılı dava ile
BİRLEŞTİRİLMESİNE,
|
12.
|
E.2019/16
İstanbul 14. Vergi
Mahkemesi
|
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanun'un 52. maddesiyle değiştirilen mükerrer 120. maddesinin dördüncü fıkrasının (fıkra 11/8/1999 tarihli ve 4444 sayılı Kanun'un 2. maddesiyle maddeye eklenen ikinci fıkra nedeniyle mevcut madde metninde dördüncü fıkra olarak yer almaktadır) ikinci cümlesinde yer alan "...ve ceza..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
|
13.
|
E.2019/17
İstanbul
Milletvekili Engin
ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür
ÖZEL, Sakarya
Milletvekili Engin
ÖZKOÇ ile
birlikte 138 milletvekili
|
12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;
A. 6. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,
B. 8. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
C. 10. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
Ç. 11. maddesinin (4) numaralı fıkrasıyla 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (II) SAYILI CETVEL'in "B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER" bölümüne ilave edilen "50) Türkiye Uzay Ajansı" satırının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi
|
İlk
|
- Esasa geçilmesine,
- Yürürlüğün durdurulması talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,
* İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmeye tabi olabilir.
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