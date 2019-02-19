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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
 19 Şubat 2019 09:28
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Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem Sebze Hali Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun-Trabzon istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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