Kara yollarında durum
|19 Şubat 2019 09:28
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Menemen-Manisa yolunun 7-8. kilometrelerindeki (Emiralem Sebze Hali Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 10-24, Silifke-Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 26-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir kesimi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun-Trabzon istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Tatvan-Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma yan yollardan gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Bandırma-Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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