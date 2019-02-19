'e-devletten abonelik' dün gerçekleşemedi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 15 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

- Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve @ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlarımız artık "Elektrik", "Doğalgaz", "Su" ve "Telekom" aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

- Bu yeni uygulama, Elektrik ve Doğalgaz abonelikleri kapsamında 18 Şubat 2019 itibariyle başlayacak. Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yaraşır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. #dijitalTR

Ancak, 18 Şubat tarihi geçmiş olmasına rağmen elektrik, doğalgaz ve su aboneliği e-devletten yapılamadı.

Dijital Dönüşüm Ofisi, dün tüm medya organlarında yer almasına rağmen, bu konuyla ilgili açıklama yapmadı, bunun yerine AFAD ofisine gerçekleştirdiği ziyaret fotoğraflarını retweet etti..