'e-devletten abonelik' dün gerçekleşemedi
|19 Şubat 2019 09:29
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 15 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
- Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine ettiğimiz ve @ticaret Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlarımız artık "Elektrik", "Doğalgaz", "Su" ve "Telekom" aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek.
- Bu yeni uygulama, Elektrik ve Doğalgaz abonelikleri kapsamında 18 Şubat 2019 itibariyle başlayacak. Yakında diğer abonelikleri de uygulamaya dahil ederek, milletimize yaraşır şekilde dijitalleşmeyi ülkemizin her hanesine ulaştırmaya devam edeceğiz. #dijitalTR
Ancak, 18 Şubat tarihi geçmiş olmasına rağmen elektrik, doğalgaz ve su aboneliği e-devletten yapılamadı.
Dijital Dönüşüm Ofisi, dün tüm medya organlarında yer almasına rağmen, bu konuyla ilgili açıklama yapmadı, bunun yerine AFAD ofisine gerçekleştirdiği ziyaret fotoğraflarını retweet etti..
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