HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı
|19 Şubat 2019 09:46
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HDP tarafından 30 Ocak'ta bir düğün salonunda düzenlenen, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulan, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenen belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden, aralarında HDP İl Eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 14'ü Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP İl Eş Başkanı Sincar tutuklandı. Diğer şüpheliler Abidin U, Şeyhmus Ç, Mehmet K. S, Halil Y, Musa B, Hüseyin A, Vedat A, Beritan Ö, Ferhat K, Abdulbari A, Barış B, Adil B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.
HDP tarafından Mardin'de, 30 Ocak'ta aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Mardin milletvekilleri Mithat Sancar, Pero Dundar, Ebrü Günay, Tuma Çelik, HDP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk ile adaylar ve partililerin katıldığı toplantıda, ölen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulmuş, terör örgütünü ve teröristleri övücü mahiyette marş söylenmişti.
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