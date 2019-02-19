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Eski bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti

ESKİ devlet bakanlarından Fikret Ünlü, bu sabah hayatını kaybetti. Ünlü, bir süredir prostat kanseri nedeniyle tedavi görüyordu
 19 Şubat 2019 09:50
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Eski bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti

Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü TBMM'de tören düzenlenecek. Ünlü'nün cenazesi daha sonra doğum yeri Ermenek'e gönderilecek. Ünlü, 22 Şubat Cuma günü, vasiyeti üzerine Baluksan Köyü'nde toprağa verilecek.

ÜNLÜ'NÜN ÖZGEÇMİŞİ

1943 yılında Karaman/Ermenek'te doğdu. İvriz İlköğretmen Okulu'nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. Kayseri ve Konya'da öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği, 1978-79 yıllarında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği yaptı. 1983 yılında devlet memurluğundan istifa ederek politikaya atıldı. SODEP ve SHP'de Parti Meclisi Üyeliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel Saymanlık yaptı. 1991-95 yılları arasında Başbakan Başdanışmanı olarak çalıştı. 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi. 56. ve 57. Hükümetlerde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıyd
DHA
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