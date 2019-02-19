Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Ak Parti 3 ilde, MHP 14 ilde adaylarını geri çekecek.
|19 Şubat 2019 09:53
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Ak Parti ve MHP daha önce 30 Büyükşehir ve Osmaniye ile Rize'de ittifak yapma kararı almıştı.
Yeniden bir araya gelen Ak Parti ve MHP heyetleri 17 ilde daha ittifak kararı aldı.
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hakkari, Muş, Siirt, Sinop, Şırnak ve Yalova'nın bulunduğu 14 ilde MHP adaylarını geri çekip Ak Parti adaylarını destekleyecek.
Kırklareli, Iğdır, Zonguldak'ta ise AK Parti'nin adaylarını geri çekip MHP adaylarını destekleyecek.
İki parti toplamda 49 ilde ittifak yapmış olacak.
Aday listeleri bugün saat 17.00'a kadar YSK'ya teslim edilecek.
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