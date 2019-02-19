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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 19 Şubat 2019 10:05
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 5,3080 5,3090
Avro 6,0000 6,0010
Sterlin 6,8310 6,8650
ANKARA
ABD Doları 5,2700 5,3300
Avro 5,9500 6,0200
Sterlin 6,7540 6,9070

Anadolu Ajansı
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