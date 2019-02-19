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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 artışla 101.845,16 puana çıktı
 19 Şubat 2019 10:18
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 değer kazancıyla 101.845,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 116,65 puan ve yüzde 0,11 artışla 101.845,16 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile turizm oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 103.000 seviyelerinden düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 değer kaybıyla 101.728,51 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, 102.500 ve 103.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) ekonomistlerinin, bugün düzenleyeceği interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunacağını bildiren analistler, S&P ekonomistlerinin yapacağı açıklamaların yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

S&P geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B+" ve "durağan" olarak teyit etmişti.
Anadolu Ajansı
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