Konya'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Hakkında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11'i yakalandı
|19 Şubat 2019 10:54
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Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettiği iddia edilen bir gruba yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonrası haklarında gözaltı kararı çıkartılan 13 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere baskın yapıldı.
Şüphelilerden, aralarında grubun elebaşı olduğu iddia edilen U.P. ve eşi H.P'nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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