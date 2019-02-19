1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı

Yargıtay, genel cerrahın estetik ameliyat yapamayacağına hükmetti. Kararda doktorun yanı sıra hastanenin de sorumlu olduğu ifade edildi
 19 Şubat 2019 13:15
Yazdır
Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı

Burun estetiği sonrası iyileşmeyen ve ağrıları dinmeyen hastanın şikayetini haklı bulan Yargıtay, olaydan ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanını ve hastaneyi sorumlu tuttu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki S.B, 2011'in mayıs ayında özel bir hastanede burun estetiği operasyonu geçirdi. Genel cerrah A.Ş.A. tarafından yapılan ameliyatın ardından taburcu edilen S.B, burnunda yanık izi ve şişlik nedeniyle aynı hekime başvurdu.

İddiaya göre doktor A.Ş.A, hastasına "Bu durumun normal olduğunu ve düzeltilebileceğini" söyleyerek, mağduru bu kez başka bir özel hastanede ameliyat etti.Tedavi sürecinde burnunun düzelmediğini fark eden S.B, A.Ş.A. tarafından tekrar muayene edildikten sonra evine gönderildi.

Ağrılarının dinmemesi üzerine, 31 Temmuz 2012'de aynı doktor tarafından üçüncü kez ameliyat edilen S.B, iyileşmeyi beklerken operasyon sonrası göz kapakları düşünce hukuki mücadele başlatma kararı aldı.

DAVA REDDEDİLDİ

Avukatı Suat Çetinkaya aracılığıyla 2 özel hastane ve doktor A.Ş.A'dan şikayetçi olan S.B, 55 bin liralık tazminat davası açtı. Yargılama sonunda İzmir 3. Asli Hukuk Mahkemesi, yapılan ameliyatları "komplikasyon" olarak değerlendirerek, S.B'nin davasını reddetti. Avukat Suat Çetinkaya ise kararı temyiz ederek Yargıtaya başvurdu.

İKİ RAPOR ARASINDA ÇELİŞKİ

Çetinkaya, temyiz dilekçesinde, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesinin olayı "komplikasyon" olarak değerlendirdiğini, oysa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporundaki "Plastik cerrah olmadığı halde estetik amaçlı rinoplasti (Burun estetiği) yapan hekimin bu uygulanmasının sorgulanması gerektiği" yönündeki tespitin yerel mahkemece görmezlikten gelindiğini savundu.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi ve Ege Üniversitesinin hazırladığı raporlardaki çelişkilerin giderilmemesini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

KAPSAMLI RAPOR TALEBİ

Daire, dosyanın Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderilerek daha kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep etti. Yeniden yargılama yapan İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtayın talebi üzerine Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan görüş aldı. Ameliyat sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukların "komplikasyon" olarak değerlendirilebileceğine dikkat çeken kurul, "Ameliyatın burun estetiği ameliyatı olduğu, ameliyatı yapan hekimin genel cerrahi uzmanı olduğu, ameliyatın genel cerrahi uzmanı alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanının eyleminin, tıp kurallarına uygun olmadığı, hekimin bu yönden tıbben kusurlu bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur" görüşünü bildirdi.

Mahkeme, S.B'ye 30 bin lira tazminat verilmesini kararlaştırdı, ancak olayda hastaneyi sorumlu tutmadı. Avukat Çetinkaya, doktor ile hastane arasındaki akdi anlaşmaya dayanarak, hastanenin de sorumlu olması gerektiği gerekçesiyle kararı bir kez daha temyiz etti.

SORUMLU DOKTOR VE HASTANE

Dosyayı inceleyen Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, hem Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu raporunu hem de İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını doğru bularak, hastane avukatının "Genel cerrahi uzmanlarının da estetik ameliyatı yapabileceği" yönündeki savunmasını haksız buldu. Daire, kararında şu değerlendirmede bulundu:

"Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun raporunda ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde operasyonu yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu' bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun bulunmuştur."

"TIP DÜNYASI AÇISINDAN FARKLI SONUÇLAR YARATACAK"

Yargıtayın bozma kararının ardından dosya yeniden İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde değerlendirilecek. Avukat Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Yargıtayın bu kararıyla "hasta hukuku" davalarında yeni bir döneme girildiğini ileri sürdü. Burun estetiği ameliyatlarının artık genel cerrahlar tarafından yapılmasının önünün kapatıldığını düşündüğünü dile getiren Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, sadece ameliyatı yapan doktorun değil aynı zamanda hastanenin de bu kusurdan dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğuna karar verdi. Yargıtayın bu kararını emsal olarak nitelendirilebiliriz. Zira artık estetik cerrahlar dışında yapılacak ameliyatlarda, komplikasyon olsun ya da olmasın, kendi alanı dışında ameliyat yapan doktorların sorumlu olacağı açıktır. Bu, tıp dünyası açısından da farklı sonuçlar yaratacaktır diye düşünüyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı yeniden Dirim oldu
18 Şubat 2019 18:57		 Karşılıksız çeke işlem yapmayan bankacıya şok
17 Şubat 2019 21:22
Yargıtay Genel Kurulu'ndan 'Devrim' kararı
16 Şubat 2019 11:17		 'Bağımsız, konusunda uzman, güvenilir bilirkişilere ihtiyaç var'
13 Şubat 2019 12:26
Yeniden seçilen Başkan Cirit: Yargıya güveni daha da yükseklere çıkaracağız
11 Şubat 2019 12:09		 Yargıtay Başkanı Cirit yeniden seçildi
11 Şubat 2019 10:42
Gürültü yapan komşuya 3 bin lira para cezası
10 Şubat 2019 11:39		 Yargıtay'dan kart borçlularına kötü haber
09 Şubat 2019 09:59
Yargıtay: Boşanan koca işsiz de olsa nafaka ödeyecek
08 Şubat 2019 10:12		 Yargıtay'da başkanlık seçimi: Başkan Cirit'in tek aday olması bekleniyor
08 Şubat 2019 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İttifak genişledi... Ak Parti 44, MHP 7 ilde aday gösterecek
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 176 gözaltı kararı
MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu
Hakem hastaneye sevkte yöntem değişti
'Sertifikaları diplomaya dönüştüreceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Göbeklitepe 1
küçük yerin büyük adamı olmak 2
yoruma yapılan beğeninin puan kazandırması fikri 1
atma ziya 3
recep ali er 2
televizyon kanallarındaki peak games reklamı 3
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 1
çay tabağının dibini ev sahibi görmeden yere dökmek 2
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
takım tutmanın ve dizi izlemenin hiçbir getirisinin olmaması 5
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam