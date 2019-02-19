Başkentte kesintisiz metro ulaşımı bugün sağlandı
|19 Şubat 2019 11:41
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- Ankara Büyükşehir Belediyesince, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metro hattı arasındaki yolcu aktarmasının kaldırılarak kesintisiz ulaşım sağlandığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sincan OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu arasında, Kızılay istasyonundaki yolcu aktarma uygulamasına son verildiği belirtildi.
Açıklamada, böylece Çayyolu Koru istasyonundan metroya binen vatandaşların, Eryaman ve Sincan'a kadar kesintisiz yolculuk yapabileceği ifade edildi.
- Seyahat süresi kısalacak
EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, hayata geçirilen uygulamayla 34 istasyondan oluşan, 46 kilometrelik OSB-Törekent-Kızılay ile Koru-Kızılay metrosu hattının birleştirildiğini bildirdi.
Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla metroda seyahat süresinin daha da kısalacağına işaret eden Gündoğdu, şunları kaydetti:
"Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı, bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı, bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı, onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor."
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