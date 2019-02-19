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Okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırı

Iğdır merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu
 19 Şubat 2019 11:47
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Okul müdürüne makamında pompalı tüfekli saldırı

Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilomekte uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti. Saldırada mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de, 'Yaklaşmayın vururum' diyen salgırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin, veli olmadığı, neden saldırıda bulundugu ise henüz öğrenilemedi.

Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldıganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalırını sürdürüyor" dedi.

3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okul boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
DHA
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