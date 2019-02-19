Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|19 Şubat 2019 12:07
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü yatay tamamladı
19 Şubat 2019 18:29
|Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 17:29
|Dolar ne kadar?
19 Şubat 2019 17:21
|Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 12:49
|Borsa güne yükselişle başladı
19 Şubat 2019 10:18
|Güne başlarken döviz fiyatları
19 Şubat 2019 10:05
|Borsa günü düşüşle tamamladı
18 Şubat 2019 18:39
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Şubat 2019 13:25
|Çeyrek altın ne kadar?
18 Şubat 2019 12:45
|Dolar gün ortasında yükselişe geçti
18 Şubat 2019 12:16