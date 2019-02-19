PKK'nın gözü dönmüş sözde yöneticileri, kadın teröristleri ölüme itiyor

Bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinin taciz ve tecavüzlerinden kurtulmaya çalışan kadın teröristler, kaçmayı başaramadıkları takdirde infazla cezalandırılıyor. Bazı kadın teröristler ise intiharı seçiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri, örgüt içerisinde kadınlara uygulanan cinsel istismar ve tecavüz olaylarının boyutunu gözler önüne seriyor.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın 2002-2003 yıllarında korumalıgını yapan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra verdiği ifadede, "Istanbullu Dilan uzun boylu, sarısın ve zayıftı. Murat Karayılan'ın tecavüzüne ugrayınca el bombasıyla intihar etti." dedi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist, PKK içinde yaşanan çirkinliklere ilişkin "Kandil'e ayak bastıgımın ikinci gecesi tecavüze ugradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Olayı gel bana anlat' diyerek götürdügü kendi sıgınagında o da bana tecavüz etti." ifadesini kullandı.

- Tecavüz olaylarının üzeri kapatılıyor

Geçen yıl yakalanan terörist C.K, bölücü terör örgütü PKK içinde kadın teröristlere tecavüz eden ve cinsel saldırıda bulunan sözde üst yönetimdekilerin herhangi bir ceza almadıklarını ve olayların kapatıldıgını söyledi.

Teröristlerden K.A. ise ifadesinde, "Örgüt içindeki elebasları, kadın teröristlere cinsel istismarda bulunuyor. Orada bunu engelleyecek bir güç yok. Bu konuda magdur oldugunu bildigim çok kadın var. Bu kadınlar örgütün çirkin yüzünü görüp en sonunda PKK'dan kaçtılar." dedi.

Geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist R.Ç. de nöbet tuttuğu sırada erkek teröristin kendisini önce elle ve sözle taciz ettiğini, daha sonra da tecavüz girişiminde bulunduğu anlattı. Kadın terörist, bunun üzerine örgütten kaçtığını ifade etti.

"Zilan Dicle" kod adlı kadın terörist, "Mahmurlu Kürt bir ailenin 5 çocugundan biriydi. Sürekli cinsel taciz gördügünü söyleyerek aglıyordu. Geçen yıl Bole kampında el bombasıyla intihar ettigini duydum. Daha sonra bu kisinin 'Beritan Hilal' kod adlı Zeynep oldugunu ve sürekli tecavüze ugradıgı için intihar ettigini ögrendim." ifadesini kullandı.

- Örgüt içerisindeki tecavüz vakaları yeni değil

Terörist ifadelerinden elde edilen bilgilere göre, PKK'lı kadın teröristler, örgütün terör eylemlerinde bulunmaya başladığı dönemden beri erkek teröristlerin istismarına maruz kalıyor.

Kadın terörist "Mardinli Rojin", 1995'te Suriye'ye örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yanına gönderildigi süreçte sözde üst yönetimden H.A'nın tecavüzüne ugradı. Kadın terörist, 6 aylık hamile olduğu öğrenilince Öcalan'ın talimatıyla canlı canlı Dicle Nehri'ne atılarak öldürüldü.

Örgüt içinde yaşananları anlatan kadın terörist B.A ise 1994'te bir erkek terörist tarafından hamile bırakılan terörist S.Ç'nin infaz edildiğini, bir başka kadın teröristin de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi terörist Osman Öcalan ile ilişki yaşadıktan sonra intihar ettiğini belirtti.