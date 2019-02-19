Malatya'daki FETÖ sanıklarına ceza yağdı
|19 Şubat 2019 12:22
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan ve daha önce örgüte ait yurtta çalışan Birsen Çolak ile avukatı katıldı.
Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, mahkemeden beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, Bank Asya'ya para yatırdığını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti. Savcı, sanığın tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer duruşmada ise tutuksuz yargılanan Hatice Günhan'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Her iki sanığın hüküm kesinleşinceye kadar haklarındaki adli kontrolün devamı kararlaştırıldı.
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