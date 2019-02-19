1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ekonomide düzenlemeler de içeren torba teklif Komisyonda

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandı
 19 Şubat 2019 12:43
Yazdır
Ekonomide düzenlemeler de içeren torba teklif Komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomi alanında düzenlemeler de içeren Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığında toplandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, usul yönünden söz alarak Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesinin Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini kapsadığını söyledi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, "Üniversite ile ilgili maddeleri teklif metninden çıkarıyoruz." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da usul tartışması açılmasını istedi. Teklifin adının, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" olduğunu anımsatan Paylan, ancak Komisyon Başkanı Bilgiç'in bu konudaki düzenlemelerin tekliften çıkarıldığını söylediğini dile getirdi.

Bunun üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, Meclis Başkanlığına AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı imzasıyla yeni bir teklif verildiğini ve düzenlemenin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündemine alındığını kaydetti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da görüşmeler öncesi kimsenin görüşünün alınmadığını, yapılan faaliyetin gayri ciddi olduğunu söyledi. "Kim bize bu usulden yasa yapmaya zorluyor?" diye soran Kuşoğlu, "Gerçekten utanıyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, komisyonun onurunu korumanın milletvekillerinin görevi olduğunu, yapılan işin şerefli bir iş olduğunu söyledi. Usul yönünden yaşanan sıkıntıların ayrıca ele alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Yaşanan sıkıntıları Meclis Başkanı öncülüğünde yeniden ele almanın faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise usul tartışması konusunun yeni olmadığını, sorunların çözümü amacıyla daha önce içtüzük komisyonlarının oluşturulduğunu ve yapılması gerekenlerin değerlendirildiğini söyledi.

İçtüzük ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılmadığını ifade eden Kalaycı, "Katılımcı, daha şeffaf yasama faaliyeti yapalım. Biz buna hazırız. Çalışma usul ve esaslarını gerekli nizama sokabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imza sahiplerinden AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı teklife ilişkin komisyona bilgi verdi.

Öte yandan, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen 5 maddelik "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ile Kontrol Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesi, ilgili kanunlarda Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yapılan atıfların Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yapılması ile değişiklik nedeniyle uyum düzenlemeleri yapılmasını içeriyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti, Özhaseki'yi Ankara adayı olarak İl Seçim Kuruluna bildirdi
19 Şubat 2019 18:26		 Bodrum Belediye Başkanı Kocadon DP'den aday oldu
19 Şubat 2019 18:24
HDP, CHP ve Saadet Urfa'da anlaşamadı
19 Şubat 2019 17:51		 Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor
19 Şubat 2019 17:46
Konsensus, İstanbul ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı
19 Şubat 2019 17:26		 Sarıeroğlu: Cumhur İttifakı olarak Türkiye için bir araya geldik
19 Şubat 2019 17:17
Aday listeleri için süre doldu
19 Şubat 2019 17:09		 Bakan Varank: 31 Mart'ta güven, istikrar ve huzur oylanacak
19 Şubat 2019 16:56
Pervin Buldan: Bütün belediyeleri geri alacağız
19 Şubat 2019 16:43		 Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı
19 Şubat 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İttifak genişledi... Ak Parti 44, MHP 7 ilde aday gösterecek
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 176 gözaltı kararı
MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu
Hakem hastaneye sevkte yöntem değişti
'Sertifikaları diplomaya dönüştüreceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesir macununun boğaza iyi gelmesi 1
maskov87 1
17.02.2019 kasımpaşa vs galatasaray maçı 3
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
recep ali er 2
fakir koca 8
21.02.2019 benfica vs galatasaray maçı 4
yaşar nuri öztürk 2
bilinmeyen bir kadının mektubu 1
Cengiz Özkan 5
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam