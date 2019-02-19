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Down sendromlu bebeğin ölümünde ihmal iddiası

İstanbul'da bağırsak ameliyatı geçirdikten 8 gün sonra yaşamını yitiren bebeğin annesi, olayda ihmalleri bulunduğu iddiasıyla hem ameliyatı yapan hastanenin 4 doktoru hem de Yalova'daki acil servis doktoru aleyhine açtığı davada ifade verdi
 19 Şubat 2019 12:45
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Down sendromlu bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Yalova'da, 2016 yılında 9 aylık down sendromlu bebeğinin doktorların ihmali nedeniyle öldüğünü iddia eden anne, açtığı dava kapsamında mahkemede ifade verdi.

Anne Deniz Mudanyalı, İstanbul'da bir hastanede bağırsak ameliyatı geçiren 9 aylık down sendromlu bebeği Alinda'nın 8 gün sonra hayatını kaybetmesinden dolayı hem bu operasyonu yapan 4 doktor hem de Yalova'da çocuğunun muayene edilmediği iddiasıyla acil servis doktoruna dava açtı.

İstanbul'da yapılacak ilk duruşma öncesinde, il dışında yaşadığı gerekçesiyle Yalova 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi kaleminde ifade veren Mudanyalı, daha sonra adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Deniz Mudanyalı, çocuğunun İstanbul'daki bir özel hastanede 1 Mart 2016'da dünyaya geldiğini söyledi.

Bebeğinin, dışkılama yapamaması nedeniyle başka bir hastaneye sevk edildiğini belirten Mudanyalı, "Orada bir gün bağırsak boşaltıldı. Yatış yapıldı ve karnından bağırsakları dışarıya verildi. Bir operasyon geçirdi. 3-4 ay sonra ikinci operasyon yapıldı, anüs operasyonu. Çocuğum gayet sağlıklıydı. Kilo alımı güzeldi." dedi.

Deniz Mudanyalı, bebeğine son operasyonun 13 Aralık'ta yapıldığı bilgisini vererek, 17 Aralık'ta dışkılamaya başlamasıyla taburcu edildiğini dile getirdi.

Dışkılamanın çok anormal olduğunu öne süren Mudanyalı, "Çok fazla sıvı şeklinde ve çok aşırı derecede yapıyordu ve bunu doktorlara belirttim. 'Çocuğum çok aşırı ishal' dedim. 'Normal mi?' dedim, 'normal' dediler hatta taburcu olurken bezini gösterdim. 'Bu normal mi?' dedim. 'Bizi taburcu ediyorsunuz ama bu şekilde etmeniz normal mi?' dedim. 'Evet, normal' dediler." ifadelerini kullandı.

- "Evde, kollarımda melek oldu yavrum"

Sonrasında Yalova'nın Altınova ilçesindeki evlerine ambulansla döndüklerini söyleyen Deniz Mudanyalı, bebeğinin 19 Aralık gecesi durumunun kötüleştiğini anlattı.

Bunun üzerine bebeğini Yalova kent merkezinde bir hastaneye götürdüklerini aktaran Mudanyalı, "Orada da bu ishali normalleştirdiler. Sadece bağırsak düzenleyici verdiler, eve gönderdiler. Hiçbir yatış ve müdahale olmadı. O şekilde sabah ettik. Öğlen gibi çocuk artık iyice kötü oldu." diye konuştu.

Mudanyalı, daha sonra bebeğinin Karamürsel'e götürdüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Orada tahlil yapıldı. Sadece kan tahlili yapıldı. Kanında enfeksiyon çıktı. Çocuğu, operasyonu yapan hastanenin görmesi gerektiği söyleyip orada da bir işlem yapılmadı. Öyle gönderildik. Gönderilmeden önce hastaneyi tekrar aradım. Hastanenin içinde aradım. Operasyonu yapan doktoru aradığımda, çocuğun enfeksiyonunu dile getirdim. Bana 'normal' dedi. Enfeksiyonun derecelerini söyledim. Bunun normal olduğu, çocuğu getirmemize gerek olmadığı söylendi. Ertesi gün ne yazık ki çocuğumu kaybettim. Evde, kollarımda melek oldu yavrum.

Otopside yazan; '10 kiloluk çocuk bu operasyondan sonra 4,5 kiloya kadar düşmüş, neredeyse doğum kilosuna gelmiş'. Çocuğumu göz göre göre zincirleme doktor ve hastane ihmallerinden dolayı kaybettiğime eminim. Otopsi sonucunda her ne kadar 'doğal ölüm' yazsa da birçok araştırmalarımda 'Kesin ölüm sebebi belli değildir' diyor. Otopsinin tekrarlanmasını istiyorum. Başka canlar yansın istemiyorum. Çok üzgünüm."

Deniz Mudanyalı, Sağlık Bakanlığınca kınama cezası verildiğini belirttiği Yalova'daki acil servis doktoru hakkında ayrıca tazminat davası açtıklarını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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