1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.519,00 lira oldu
 19 Şubat 2019 12:49
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.519,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 226,60 226,80 227,30 227,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.493,00 1.514,00 1.498,00 1.519,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 206,70 210,70 207,30 211,30
Lira(Tam) Ziynet 1.459,00 1.479,00 1.464,00 1.484,00
Yarım Ziynet 730,00 740,00 732,00 742,00
Çeyrek Ziynet 365,00 370,00 366,00 371,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa günü yatay tamamladı
19 Şubat 2019 18:29		 Çeyrek altın ne kadar?
19 Şubat 2019 17:29
Dolar ne kadar?
19 Şubat 2019 17:21		 Gün ortası döviz fiyatları
19 Şubat 2019 12:07
Borsa güne yükselişle başladı
19 Şubat 2019 10:18		 Güne başlarken döviz fiyatları
19 Şubat 2019 10:05
Borsa günü düşüşle tamamladı
18 Şubat 2019 18:39		 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
18 Şubat 2019 13:25
Çeyrek altın ne kadar?
18 Şubat 2019 12:45		 Dolar gün ortasında yükselişe geçti
18 Şubat 2019 12:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İttifak genişledi... Ak Parti 44, MHP 7 ilde aday gösterecek
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 176 gözaltı kararı
MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu
Hakem hastaneye sevkte yöntem değişti
'Sertifikaları diplomaya dönüştüreceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entropi 3
Bütün kadınların kafası karışıktır 4
mülakat 3
soğan erkeği 1
körelmiş organ aldatmacası 4
yandaş medyanın ahlaksız haberciliğinden örnekler 1
ayın enleri 2
zencefil bal ikilisi 3
yoruma yapılan beğeninin puan kazandırması fikri 1
brooke didonato 1
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam