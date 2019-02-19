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2 çocuk annesi 12. kattan düştü
Ankara'da, 2 çocuk annesi bir kadın 12. katta bulunan evinden aşağı düştü
|19 Şubat 2019 12:56
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Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Ehl-i Beyt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir sebepten dolayı 12. katta bulunan evinden aşağı düşen G.T. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.
Vatandaşlar, olayın duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. G.T.'nin 2 çocuk annesi olduğu ve eşini 2 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.
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