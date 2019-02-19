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81 ile 'riskli alan' genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildi
 19 Şubat 2019 13:01
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81 ile 'riskli alan' genelgesi

İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinden sonra gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek yeni bir dönemi başlattı.

Konuyla ilgili genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla tüm illere gönderildi.

Tüm il ve ilçelerde riskli binaları ortaya çıkaracak ve buna göre Kentsel Dönüşüm planlamasını yapacak Bakanlık, "En riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğini" genelgeyle 81 ile gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla tüm valiliklere gönderilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaca binaen kentsel dönüşüme yeni bir çerçeve çizilerek dönüşüm hedefleri belirlenmiş olup bu hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla dönüşüm uygulamalarını yönlendirecek 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerekmektedir.

Bu kapsamda 'Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar' çerçevesinde iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim."

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM

Bakanlık Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni Açıklamıştı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta düzenlediği "Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem Tanıtım Toplantısı" nda da Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'ni açıklamıştı.

Buna göre, her kent kendine özgü kentsel dönüşüm planlamasını yapacağı bir Strateji Belgesini hazırlayarak Bakanlığın onayına sunacak.

Bu sayede şehirler, "kentine özgü bir dönüşüm anayasası" nın sahibi olacak, kentsel dönüşümü de hazırladıkları bu belgeye göre yapacaklar. Yani iller için kentsel dönüşümle ilgili bir harita hazırlanacak, bu haritalar üst ölçekli planlara, mekansal stratejik plana uygun olacak.

Dönüşüm alanları, kentin bir bölümünde değil bütününe yönelik yapılan analizler neticesinde belirlenecek.

Dönüşüm alanlarının risk durumu, halkın beklentisi, finansal analizler, konut ve işyeri ihtiyacı ile çevresel etkiler göz önünde bulundurularak öncelik sırasına konulacak.
Anadolu Ajansı
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