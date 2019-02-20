Sivas'ta mutlaka uğramanız gereken yer... Gökpınar Gölü

GÖKPINAR GÖLÜ

Gökpınar Gölü Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunuyor. Ülkemizde eşi ve benzeri nadir görülen bir gör burası. Kendine özgü mavisi eşsiz doğası huzurlu bir şekilde şehirden uzak olması onu her açıdan özel kılıyor. Eğer bir gün yolunuz Sivas'a düşerse güneyindeki Gürün ilçesine mutlaka ziyaret edin ve Gökpınar'a gelin.

GÖKPINAR GÖLÜNDE SİZLERİ NELER BEKLİYOR

Gökpınar Gölü aynı zamanda bir mesire alanı. Ülkemizde eşine az rastlanır şekilde bulunan bir nehir kaynağı aynı zamanda. Gölün çevresinde birçok kamelya ve oturma alanları mevcut. Şubat 2019 itibariyle el değiştirilmiş olan göl işletmesinin yeni halinin nasıl olacağı ise henüz belli değil. Yeni işletmecilerinin gölün hakettiği işletme şekline kavuşturacağını umuyoruz. Alan içerisinde bir adet köprü, ufak bir aktivite tiyatrosu, büfe ve gölün üzerinde dolaşmak için pedallı yunuslar mevcut. Tabii ki göl çok fazla büyük olmadığı için gezi alanı kısıtlı.

GÖLDE YÜZMEK YASAK

Bu tabiat harikasının içerisinde yüzmek ve balık tutmak yasak. Doğal oluşumunun dış etkenlerden en az etkilenmesi için gerekli özeni göstermek sadece işletmenin değil hepimizin görevi olmalı. En ufak su birikintisinden böyle mucizevi yerlere kadar her yeri korumamız lazım. Gölde yüzmek sadece özel izinli dalış ekipleri tarafından yapılabiliyor.

GÖKPINAR GÖLÜNDEKİ İMKANLAR

Gökpınar Gölü mesire alanında mangal yapabilmeniz için şömineler mevcut. Ayrıca bulaşık yıkama üniteleri, tuvalet, çardak, aydınlatma, elektrik ve otopark gibi hizmetlerde bulunuyor. Piknik ve ya mangal için hazırlıklı gelmediyseniz restoranda da yemek yiyebilirsiniz. Eski işletme içerisinde minik de bir hayvanat bahçesi mevcutmuş, yeni işletme de olup olmayacağı ise belli değil.

GÖKPINAR GÖLÜ'NE ULAŞIM

Gökpınar Gölü'ne gitmek için Sivas'ın güneyinde bulunan Gürün ilçesine ulaşmanız gerekiyor. Kayseri-Malatya-Elazığ yolu üzerinde bulunan ilçeye ulaşmak gayet kolay. İlçe merkezinden yaklaşık 1 km güneye indikten sonra göl yönüne dönebiliyorsunuz. Yaklaşık 10 km lik bir yolculuk ile Gökpınar Gölü'ne kolayca ulaşabilirsiniz. Gitmeden önceki son market ise göle dönen kavşağın bulunduğu köşede yer alıyor. Diğer marketler için ise Gürün ilçe merkezine gidebilirsiniz.

Hava Yolu ile ulaşım;

Gürün' e gitmek için en iyi alternatifiniz Sivas Havalimanını kullanmak. Ardından araç kiralayarak ya da ilçe araçları ile Gürün'e gidebilirsiniz. Havalimanının göle olan uzaklığı 165 km olup ortalama 2 saat sürmektedir.

Kara Yolu ile ulaşım;

Gökpınar Gölü'nün çevresine olan uzaklıkları ise şöyle ;

Sivas'a 147 km

Malatya'ya 149 km

Kayseri'ye 204 km

Ankara'ya 526 km

İstanbul'a 970 km

Adana'ya 384 km