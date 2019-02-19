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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiyi dikkate alan bakış açısıyla mesafe almalıyız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bizim artık yüksek teknolojiyi, bilimin inanılmaz hızını dikkate alan bir bakış açısıyla mesafe almamız lazım." dedi
 19 Şubat 2019 13:27
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Bakan Selçuk: Yüksek teknolojiyi dikkate alan bakış açısıyla mesafe almalıyız

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2018 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında belirlenen öğrencilere yönelik "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri", MEB Şura Salonu'nda düzenlendi.

Programda öğrencilere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sadece akademik kariyerleri için değil ülkenin geleceğine katkı sağlamak ve ülkeye hizmet etmek için de çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin yükselişi için yurt dışına gönderilen öğrenci sayısını her yıl artırmaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, "Türkiye, artık kendi eğitim sistemini belirli bir düzeyde tutmak ve belirli koşulları yerine getirmekten çok daha öte amaçlara sahip. Bizim artık yüksek teknolojiyi, bilimin inanılmaz hızını dikkate alan bir bakış açısıyla mesafe almamız lazım. Derdimiz sadece Türkiye'de bazı iş ve işlemleri, üretimleri yapmak değil, küresel rekabet anlamında Türkiye'nin neler yapabileceği, kapasitenin ne olduğu, ne tür bir potansiyeli açığa çıkarabileceği meselesi." dedi.

Selçuk, öğrencilerin zihinlerinde dünyanın gittiği büyük kırılmaya yönelik yeni bir bakış olması gerektiğine işaret ederek, "Bizleri önümüzdeki süreçte, geçmişteki yüzyıldan çok farklı bir 10 yıl bekliyor. Bizim tekillik çağı dediğimiz, dijital, biyolojik ve fiziksel olanın aynı bedende vücutlanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu dünya tarihinde hiç olmadı. Böyle bir dönem, bildiğimiz bütün teknolojileri, bilimsel birikimi, sosyal hayatı, eğitim muhtevasını tümünden köküyle değiştirecek bir değişim." diye konuştu.

İnsanların bilim ve teknoloji ahlakına sahip olmasının önemine dikkati çeken Selçuk, "Teknolojinin gücü artıyor ve teknolojinin gücünün artması demek ölümün gücünün artması demek. Bilim ve teknoloji ahlakı söz konusu olmadığında, insanlığın nereye doğru gittiğini ve hizasının nasıl kaybolduğunu net şekilde görmek mümkün oluyor." dedi.

Selçuk, yurt dışına gidecek öğrencilerin ahlaki sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, ahlaka dayanmayan bilim anlayışının dünyanın etik zeminden yoksun olmasına ve bilimin sermayenin aracı haline getirilmesine yol açabileceğini söyledi.

Bilimin insanlığa hizmet olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Eğer bilim, insanlığa hizmet olarak, tabiatla bütünleşik olarak, tabiatı bir emanet olarak ele almazsa, o zaman bilimin ilerlemesi demek çevre kirliliğinin, obezitenin, açlığın, savaşların artması demektir. Dünyada bu kadar refah ve eğitim seviyesi varken, finansal kaynaklar varken, niye giderek obezite ve aynı anda açlık artıyor? Niye savaşlar ve çevre kirliliği bu kadar artıyor? Bu eğitimin, eğitime muhtaç olduğunu gösteren bir işaret. Eğitimin eğitilmesi gerekiyor."

"Diplomaların önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz"

Selçuk, eğitim faaliyetlerinin sadece akademik olarak diplomalarla ilgili olmadığını ifade ederek, "Diplomaların giderek önemsizleştiği bir döneme doğru gidiyoruz. Artık beceri ve yetkinlik temelli bakış açısıyla, diploma yerine sürekli olarak, günlük, aylık, yıllık olarak değişen ihtiyaçları karşılayan sertifika sistemleri gibi yaklaşımlarla insanların belirli bir süre diplomayı beklemeden kendilerini yenileme ihtiyaçlarını karşıladığı, sertifikaları biriktirerek bunları diplomaya dönüştürdüğü bir döneme doğru gidiyoruz." diye konuştu.

"Bilimle uğraşmak geçim vasıtası değildir"

Yurt dışında eğitim görenlerin Türk milletini temsil ettiklerini unutmamaları gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Bu şuur bugün çok daha derinleşerek ortaya çıkmalı. Aksi halde sizlerin bilimsel faaliyetleri, geçim vasıtası olmanın ötesine gitmez. Bilimle uğraşmak geçim vasıtası değildir. Bilimle uğraşmak, hayata karşı olumlu duruştur, bir karşı çıkıştır, dünyayı anlama gayretidir, hakikat yolculuğudur." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, disiplinler arası bakış açısına sahip olunması gerektiğini belirterek, öğrencilerin uzmanlaştıkları alanların yanında farklı alanlarda da çalışma yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Yurt dışına giden öğrencilerin bilim insanı olmak için çalışmaları gereğine işaret eden Selçuk, "Bunun sadece akademik bir çalışma olduğunu düşünen varsa gitmesin. Bu, bilim insanı olmakla ilgili bir şey, bu sizin kariyerinizle ilgili bir konu değil. Bu konu, bu toprakların daha çok yeşermesi için omuzlarına basacak evlatlarının meselesi. Eğer, bilim felsefesini, bilim ahlakını, teknolojinin etik çerçevesini bu bağlamda ele alırsanız bizim için daha güzel bir zemin olur ve biz o zeminin üstüne çok güzel şekiller yaparız." diye konuştu.

Selçuk, konuşmasının sonunda yurt dışında eğitim görecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Ahmet Sertan Usul
Anadolu Ajansı
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