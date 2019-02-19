Antalya'da 18 derecede kar topu oynadılar
|19 Şubat 2019 13:30
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Sıcak iklimiyle bilinen Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent merkezindeki öğrencileri de mutlu etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bir kamyona yüklenen 5 ton kar, Muratpaşa ilçesindeki Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine taşındı.
Okulun bahçesinde kar tepesiyle karşılaşan öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı.
İlk kez kar gördüğünü belirten bazı öğrenciler, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede kar topu oynamanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler de kardan adam yaptı.
Okul müdürü Necip Dal, Antalya Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl da kamyonlarla okul bahçesine kar getirdiğini belirtti. Dal, "Menderes Türel Başkanım bu yıl da bizi mutlu etti. 50-60 kilometre uzaklıktan buraya kar getirildi. Öğrenciler çok mutlu oldu. Hatta öğretmenleri ile birbirlerine kar topu attılar. Bu tarz etkinlikler hem öğrencilerin kendi aralarında hem de öğretmenleri arasındaki kaynaşmayı sağlıyor." diye konuştu.
Lise öğrencisi Sevda Özkü, Antalya kent merkezinde kar görmekten mutlu olduğunu dile getirerek, "Okul bahçesinde kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadık. Bizim için çok farklı bir teneffüs oldu." dedi.
Kübra Çiftçi ise hayatında ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Süleyman Elçin
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