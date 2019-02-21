Malatya'nın huzur yeri... Darende

Darende ilçesi Malatya'nın en güzel noktalarından biri. Şehir merkezinden kaçmak isteyenler haftasonunu Darende'nin doğasında geçirebilirler. Çevre illerin de uğrak noktalarından biri olan Darende tam bir kültür ve doğa noktası. Eğer yolunuz Darende'den geçecekse birkaç saatinizi dahi olsa ayırıp burayı mutlaka görmelisiniz.

DARENDE DE GÖRÜLECEK YERLER

SOMUNCU BABA TÜRBESİ

Somuncu Baba Türbesi'nde adını bir çok kez duymuş olmalısınız. Somuncu Baba adına yapılan türbelerden diğerleri Bursa ve Aksaray'da yer alıyor. Osmanlı zamanında somun dağıtırken "somunlar müminler" diye ekmek dağıttığı için ona bu isim verilmiş. Asıl adı Hamid-i Veli olan Somuncu Baba, Peygamber efendimizin de 24. kuşaktan torunudur.

Somuncu Baba'yı tarihteki önemli anekdotların biri de Bursa Ulu Camii'nin açılışındaki vaazı vermesidir. Bu önemli kişilik aynı zamanda Hacı Bayramı Veli'nin de hocasıdır. Hacı Bayram Veli'yi Ankara'ya gönderen de kendisidir. İslam dinine ve döneminin Anadolu halkına bu kadar emeği geçen bir kişi için yapılmış olan türbe de görülmeye değerdir. Belki de ülkemizin en güzel türbe yapısı burasıdır.

HAMİDİYE ÇARŞISI

Tohma Çayı'nın hemen yanında kurulmuş olan Somuncu Baba türbesinin çevresindeki gezilecek yerlerden birisi de burasıdır. Yöresel ve dini ürünlerin satıldığı çarşının hemen iç kısmında tuvaletlerin ve abdesthanenin bulunduğu yer ise oldukça güzel dizayn edilmiş.

HASAN GAZİ KÖPRÜSÜ VE BÜYÜK ÇARK

Somuncu Baba türbesinin alt tarafından devam ederseniz Tohma Çayının üzerinde kurulmuş küçük köprüyü göreceksiniz. Bu köprü 100 metreyi geçen geniş kayalık alanların ortasındaki çayın iki yakasını birbirine bağlıyor. Kaya duvarın hemen dibine kurulmuş olan büyük çark ise ilginç bir görsel ortaya çıkıyor. Sanırım görsel olmaktan başka herhangi bir işlevi de yok.

TOHMA KANYONU

Kanyon şehrin büyük kayalıklar arasında kalan kısmında yer alıyor. Diğer coğrafi kanyonlarla karşılaştırmak gerekirse küçük diyebiliriz. Kanyonun turizme kazandırılması için yeni çalışmalar yapılıyor. Asma yürüyüş parkuru ise yaza kadar tamamlanmış olacaktır. Şu an çalışmalar devam ettiği pek fazla göremedik.

Kudret Havuzu da ne yazık ki kapalı alan içerisinde idi. Eğer buraları görmek istiyorsanız hafta sonu gitmeniz gerekiyor. Hafta içi çalışma sebebiyle kapalı tutuluyor.

ULU CAMİİ

Darende şehir merkezinden Somuncu Baba istikametine giderken solunuzda kalan taş yapılı bir camii burası. Yapım tarihi ise 14. Yy. olarak geçiyor.

DARENDE'DE YEME İÇME

İlçe'de özellikle yemeniz gereken pek bir şey yok. Bölgenin en özel restoranı ise hemen Tohma Çayının yanında bulunuyor. Selçuklu Sofrası bölgeye gelen ziyaretçiler için en güzel alternatif. Restoranın en beğenilen yemeği ise "Zırhta Adana". Fiyatlar ise gayet uygun. Ramazan aylarında ise sahura kadar açık burası.

DARENDE'DE KONAKLAMA

Darende'de pek fazla konaklama alternatifiniz ne yazık ki yok. Otel Darende, Öğretmenevi'ne ek olarak en çok Tiryandafil Otel tercih ediliyor. Ekstra bilgi olarak Tiryandafil, Darende'ye Ermenilerin verdiği bir isim imiş.

DARENDE'YE NASIL GİDİLİR?

Darende Malatya'nın kuzey batısında yer alıyor. Malatya'dan Sivas ve Kayseri yönüne gitmek isteyenler buradan geçiyorlar. Eğer sizin yolunuz da buralardan geçecekse mutlaka Darende'ye uğramalısınız.

Darende'ye bazı merkezlerin mesafeleri şöyle;

Malatya 106 km

Sivas 170 km

Kayseri 230 km

Ankara 550 km

İstanbul 1000 km

Elazığ 210 km

Hava Yolu ile de Malatya'ya gidebilirsiniz. Malatya Havalimanı ile Darende arası ise 90 km dir.