Çalıntı tartışmalarının ardından Peak Games reklamlarını durdurdu
|19 Şubat 2019 13:52
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Türkiye'de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklam tüm dikkatleri üzerine çeken Peak Games, aldığı son dakika kararı ile reklamlarını durdurdu.
Peak'in Audi'nin 2017 yılında yayınladığı reklamıyla hemen hemen aynı olan reklamıyla ilgili olarak Peak Games, Twitter üzerinden açıklama yaptı.
'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK'
Açıklamada, "Reklam filmimizin özgün olmadığını, hepinizle aynı anda öğrendik. Karın ağrımızı ve üzüntümüzü tarif etmemiz imkansız. Yaratıcı işlerde fikirlerin özgün olması bizim için çok değerli, bu nedenle tüm reklamları durduruyoruz" denildi.
Peak'in twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Ajans'la 3 aylık tüm görüşmelerimiz kayıt altında. Sadece Türkiye değil, Ajans'ın bağlı olduğu network'e Amerika'da da hukuki süreci başlatarak sonucu sizlerle paylaşacağız."
İşte Peak Games'in o açıklaması:
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