Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
|19 Şubat 2019 15:18
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Yine bir seçim dönemindeyiz. 31 Mart 2019 seçimlerinde, sadece il ve illerdeki belediye başkanlarını seçmeyeceğiz, ayrıca muhtarlık seçimi de yapılacaktır.
Ancak, muhtarlık müessesesinin eskiden varolan etkinliği artık kaybolmuştur. Nüfus cüzdan sureti, ikametgah gibi bir çok belge artık Nüfus müdürlüklerinden verilmektedir. Adreste bulunmayan tebligatların PTT'den alınmasının sağlanması halinde, muhtarların işlevi bütünüyle ortadan kalkacaktır.
Diğer taraftan, ülkemizde 18 bini köylerde olmak üzere tam 50 bin 300 muhtarlık bulunmaktadır.
Her bir muhtara aylık 2.007 TL maaş ödenmektedir. Ayrıca muhtarların sigorta primleri de Devlet tarafından yatırılmaktadır. Dolaysıyla brüt bazda muhtarlara 2700 TL'lik maaş verilmektedir.
Muhtar maaşlarının bütçeye aylık yükü 2700*50.000 = 135 milyon TL, yıllık yükü ise 1 milyar 620 milyon TL'dir.
Dolaysıyla, 31 Mart 2019 seçimlerinde son kez muhtarlık seçimi olmalı, sadece belirli bir nüfus sayısını geçen köyler hariç olmak üzere, bir sonraki yerel seçimlerde muhtarlık seçimleri artık yapılmamalı, 1,6 milyar Devlet bütçesinde kalmalıdır.
İŞTE MUHTARLIKLAR KALDIRILMALI ANKETİNİN SONUÇLARI
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