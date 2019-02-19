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İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek: Genel merkezden işin oldu bittiye getirilmesi buradaki halka saygısızlıktır. CHP'nin içinde bulunduğu süreç var. Burada bir yanlışlık var
 19 Şubat 2019 14:30
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İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı DSP'den adaylığını açıkladı

CHP'li Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, 31 Mart seçimlerine DSP'nin belediye başkanı adayı olarak katılacağını açıkladı.

Tayfur Çiçek, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşın kendisinin geçmişte Anavatan Partisi, Demokrat Parti ve son olarak CHP'den belediye başkanı seçtiğini, son seçimler öncesi CHP'de yaşananları tasvip etmediğini belirtti.

Çiçek, "Genel seçime gider gibi cepheler oluşuyor. Tasvip etmiyorum. Belediye başkanlığı halka hizmet makamıdır. Vatandaşlarımız bizi 3 farklı partiden sandıktan çıkarıp belediye başkanı yaptı. Şimdi genel merkezden işin oldu bittiye getirilmesi buradaki halka saygısızlıktır. Üzülüyorum." dedi.

Tabandan gelen ısrar üzerine yeniden aday olduğunu, ilçeyi marka haline getirmeye çalıştığını anlatan Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 defa seçime girdik, bu 5'inci olacak. Ne yapacağımızı biliyoruz. Halk da biliyor. Demirel'in bir lafı vardı, 'yeter söz milletin' diye. Evet yeter söz milletin. Herkesin bir vicdanı var. Aklı nereye çekiyorsa gider oyunu verir. Tire'mizde yapılacak daha çok iş var. Bunlara vatandaş karar verecek. CHP'nin içinde bulunduğu süreç var. Burada bir yanlışlık var. Adam başarılıysa, gözü görüyor, kulağı duyuyor, enerjisi ve aklı yerindeyse işleyen çarka çomak sokmanın gereği yok. Biz Tire'de DSP'de siyaset için değil hizmet için bir araya geliyoruz."

CHP Tire'de Millet İttifakı kapsamında İYİ Parti adayı Salih Atakan Duran'ı destekleme kararı almıştı.
Anadolu Ajansı
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