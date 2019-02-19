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Ankara'da arsada ceset bulundu
Ankara Çankaya'da arsada bulunan cesedin 48 yaşındaki Ünal S.'ye ait olduğu, maktulün başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi
|19 Şubat 2019 14:35
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ünal S.'nin (48) arsada cesedi bulundu.
Çankaya ilçesi Sokullu Semti Mimar Caddesi ile Niyet Sokak'ın kesiştiği noktada, arsada erkek cesedi görenler, polise haber verdi.
Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alıp çevrede inceleme yaptı. Cesedin, evli ve 1 çocuk babası Ünal S.'ye ait olduğu belirlendi.
İlk incelemede, Ünal S.'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
Olay yerine gelen yakınları, Ünal S.'nin beraberindeki T.Y. isimli kadınla gece geç saatlerde bindikleri taksinin şoförü ile kavga ettiğini ileri sürdü.
Ünal S.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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