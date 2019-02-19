Süper Ay bu akşam çıplak gözle görülecek
Ay, bu akşam Dünya'ya 2019 yılı içerisindeki en yakın konumuna gelecek. Süper Ay olarak adlandırılan bu doğa olayında Ay, sıradan görünümüne nazaran yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek
|19 Şubat 2019 14:38
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Süper Ay bu akşam net bir şekilde Tüm Türkiye'den gözlemlenebilecek. İstanbul saati ile 18.20 civarında doğu yönünde net bir şekilde görülebilecek olan Süper Ay, ilerleyen saatlerde güneydoğu yönüne doğru yükselmeye başlayacak.
Dünya'ya 356.800 km'ye kadar yakınlaşacak olan Ay, sıradan günlere göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.
Süper Ay'ı gözlemlemek için ise hiçbir ekipmana ihtiyaç duyulmayacak.
Ayrıca NASA, Ay'ın Süper Ay formunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.
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