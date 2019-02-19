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İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu adayı oldu

İsmi CHP ve İYİ Parti ile de anılan AKP'nin kurucularından, eski Milat ve Adalet Partisi Genel Başkanı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
 19 Şubat 2019 14:56
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İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu adayı oldu

Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na 'resmi aday' listesini sunmasına saatler kala sürpriz bir gelişme yaşandı.

Adı geçtiğimiz günlerde, CHP ve İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yaptığı Saadet Partisi tarafından 31 Mart yerel seçimleri için "Saadet Partisi'nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı" olarak gösterildi.

İDRİS NAİM ŞAHİN KİMDİR?

İdris Naim Şahin (d. 1 Haziran 1956, Ünye), Türk siyasetçi, eski İçişleri Bakanı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ordu İl Maiyet Memurluğu'nu müteakip 1980 yılında Kaymakam oldu. Araklı, Türkeli, Ermenek, Devrekani, Eleşkirt, Cizre ve Elmalı ilçelerinde kaymakamlık yaptı. TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi. 1989 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi oldu.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Belediye'nin personel, idari, hukuki, sosyal ve kültürel hizmet birimlerinin yönetiminde bulundu. 1999 yılından itibaren İBB Başkan Danışmanlığı, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörlüğü ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. İOOHDK Üyeliği, Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2001-2011 yılları arasında genel sekreterlik görevini yürüttü. 3 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007 Milletvekili Seçimleri'nde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

24. Dönem Ordu milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi. Seçimlerden hemen sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet'te İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 24 Ocak 2013 tarihinde Kabine revizyonu ile Başbakan tarafından görevinden alındı.

Yerine İstanbul eski Valisi ve Ak Parti Mardin milletvekili Muammer Güler getirildi. Evli ve altı çocuk babasıdır.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını (17-25 aralık Operasyonu) takip eden istifaların ardından 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği görevinden istifa etti. İstifasından sonra Emniyet ve yargı personeline yapılan uygulamalar, değerlendirmeler akıl, hukuk ve adalet anlayışıyla izah olunamamaktadır. Kuruluşunda kolay ve sevinçli bir kararla üye olduğum partimden, zor ve üzüntü veren bir kararla istifa ediyorum açıklamasını yaptı.
Memurlar.Net
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