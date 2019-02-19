Zeybekçi: İhracatını destekliyoruz ama şarap haram

"İzmir şarabını uluslararası bir marka yapmak istiyorum." dediği için eleştirilen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, sözlerine açıklık getirdi.

"ŞARAP İHRACATINI DESTEKLİYORUZ"

İçinden geçenleri söylediğini belirten Zeybekci, "Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurt dışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim, böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz.

"KİMSE DİNİ TERBİYE VERMEYE KALKIŞMASIN"

İzmir'de bir marka çalışması olduğunda bunu desteklemem mümkündür. Ben, lafını evirip çeviren bir adam değilim. İçimden geçenleri söyledim. Kimse kimseye dini terbiye vermeye kalkışmasın." ifadelerini kullandı.