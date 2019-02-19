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Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha

Taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan, 3 yıla çıkarıldı.
 19 Şubat 2019 15:00
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Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, "Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

EN GEÇ 5 GÜNDE YAPILACAK

Piyasaya arzında ilk muayenesini geçirmiş taksimetrelerin, taksiye montajının gerçekleştirilmesi halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın, en geç 5 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.

Taksimetre muayenelerine düzenleme

Taksimetrenin, ilk veya periyodik muayenesinin gerçekleştirildiği son tarihten 3 yıl geçtiği halde ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife değişikliği yayınlanmaması durumunda, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç 20 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlar.Net
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