Seçim öncesi taksicilere bir kıyak daha
|19 Şubat 2019 15:00
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, "Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı.
EN GEÇ 5 GÜNDE YAPILACAK
Piyasaya arzında ilk muayenesini geçirmiş taksimetrelerin, taksiye montajının gerçekleştirilmesi halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın, en geç 5 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.
Taksimetre muayenelerine düzenleme
Taksimetrenin, ilk veya periyodik muayenesinin gerçekleştirildiği son tarihten 3 yıl geçtiği halde ilgili kurum veya kuruluş tarafından tarife değişikliği yayınlanmaması durumunda, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren en geç 20 günde periyodik muayenesi yaptırılacak.Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik
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