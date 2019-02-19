1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu
 19 Şubat 2019 15:07
Yazdır
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını söyledi.

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı açıkladıklarını anımsatan Aksakal, bugün de yetkili kurullarında yaptıkları toplantılar sonrası İstanbul adayını belirlediklerini bildirdi.

Aksakal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu. Kendisine başarılar diliyorum. DSP'yi önümüzdeki dönem iktidara birlikte taşıyacağız." dedi.

"DSP'yi lider parti yapacağız

Muammer Aydın da DSP'nin Türkiye'yi 3 kez yönetmiş bir parti olduğuna dikkati çekerek, Bülent Ecevit'in kurduğu partide aday olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bu seçimlerde DSP'nin İstanbul'da çok önemli başarılar elde edeceğini savunan Muammer Aydın, "39 ilçe adayımızla birlikte çalışarak İstanbul'da DSP'yi yerel seçimlerde lider parti haline getireceğiz." dedi.

Aydın, 2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

27 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı seçilen Aydın, 2013'ün Ekim ayında ise DSP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti, Özhaseki'yi Ankara adayı olarak İl Seçim Kuruluna bildirdi
19 Şubat 2019 18:26		 Bodrum Belediye Başkanı Kocadon DP'den aday oldu
19 Şubat 2019 18:24
HDP, CHP ve Saadet Urfa'da anlaşamadı
19 Şubat 2019 17:51		 Millet ittifakı 50 ilde işbirliği yapıyor
19 Şubat 2019 17:46
Konsensus, İstanbul ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı
19 Şubat 2019 17:26		 Sarıeroğlu: Cumhur İttifakı olarak Türkiye için bir araya geldik
19 Şubat 2019 17:17
Aday listeleri için süre doldu
19 Şubat 2019 17:09		 Bakan Varank: 31 Mart'ta güven, istikrar ve huzur oylanacak
19 Şubat 2019 16:56
Pervin Buldan: Bütün belediyeleri geri alacağız
19 Şubat 2019 16:43		 Yeni Meclis Başkanı seçim takvimi başladı
19 Şubat 2019 16:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Muhtarlık uygulamasına artık son verilmeli. Yıllık 1,6 milyar TL'lik maaş ödemesi yapılıyor.
19 Şubat 2019 tarihli atama kararı yayımlandı
İttifak genişledi... Ak Parti 44, MHP 7 ilde aday gösterecek
MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
Ak Parti, 3 ilde adaylarını geri çekecek
Yüzde 50 ÖTV iPhone fiyatlarına nasıl yansıyacak?
FETÖ'nün kripto yapılanmasında 176 gözaltı kararı
MHP istedi, AK Parti ayrı teklif olarak Meclis'e sundu
Hakem hastaneye sevkte yöntem değişti
'Sertifikaları diplomaya dönüştüreceğiz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müge anlı'da canlı yayın itirafı 1
alkolün boğaza iyi gelmesi 3
nba all-star 2019 1
laf sokmadan nispet yapmadan kendini ifade edemeyen erkek 3
ergin ataman 1
garibanlar elektrik faturası ödemeyecek 3
giresunspor 1
zencefil bal ikilisi 3
reynmen 2
ben bunun kitabını yazdım 4
SON İLANLAR
Turhal Belediyesi 22 İşçi Alacak
Avcılar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Evciler Belediyei Geçici İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kars Milli Eğtim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege Deniz Onarım Destek Kom. Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Sivas Sızır Belediyesi Geçici 12 İşçi Alacak
İstanbul Sultangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alacak
Ankara Tek Kampüs Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam