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MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.
 19 Şubat 2019 16:45
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MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı

2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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