MBSTS başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı.
|19 Şubat 2019 16:45
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2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
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