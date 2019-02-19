Nöbetçi noter uygulaması yakın zamanda başlıyor
|19 Şubat 2019 15:11
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlık yetkililerinin üzerinde çalıştığı nöbetçi noter uygulamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Nöbetçi noter konusunda çeşitli görüşmeler yaptıklarını, temaslarda bulunduklarını hatırlatan Bakan Gül, kamuoyundan da destek aldıklarını dile getirdi.
Uygulamayla, hafta içi çalışan, mesai yapanların işlemlerini hafta sonu yapmalarının sağlanacağını ifade eden Gül, bu konuda olumlu geri dönüşlerin olduğunu bildirdi.
Temel yaklaşımın "güven veren adalet" olduğunu vurgulayan Abdulhamit Gül, vatandaşların yargıya güvenini artırıcı çalışmaların süreceğine işaret etti.
"Nöbetçi noter uygulamasına başlayacağız"
Nöbetçi noter uygulamasının da bunlardan biri olduğuna dikkati çeken Gül, kurumlarla, odalarla, meslek kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:
"Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız. Daha sonra da kapsamını genişleteceğiz. İlk olarak nöbetçi noter uygulamasına cumartesi ve pazarla başlayacağız. Sistemin sağlıklı işlemesini, eksikliklerin tamamlanmasını sağladıktan sonra da hafta içi belli saatlere kadar da uygulamanın kapsamı genişletilebilir. Uygulama başladıktan sonra talebe, ihtiyaca göre kapsamı genişletme, tekrar gözden geçirme mümkün olacaktır. Hafta içi saat 17.00'den sonra nöbetçi noter uygulamasını hedefliyoruz. Memur arkadaşımız işten çıktı, hafta içi noter ihtiyacı var, hafta içi de notere gidebileceği bir düzeni planlıyoruz. Şu anda ilk etapta hafta sonu, cumartesi, pazar için bunun planlamasını yapıyoruz."
Cumartesi, pazar konusunda büyükşehirlerde, illerde ayrı teknik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Gül, çalışmaların tamamlanmasıyla uygulamanın hayata geçirileceğini dile getirdi.
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