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Trafikte yol verme kavgasında coplar konuştu!

Bursa Adliyesi'nin 10 metre ilerisinde, trafikte yol verme yüzünden yaşanan kavgada coplar konuştu. İki araç sürücüsünün tartıştığı kavgaya dahil olan kimliği belirsiz şüpheliler, sürücülerden birini copla feci şekilde darp etti
 19 Şubat 2019 15:18
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Trafikte yol verme kavgasında coplar konuştu!

Bursa'da, Uluyol Caddesi üzerinde, Bursa Adliyesi'ne 10 metre uzaklıkta iddiaya göre iki araç sürücüsü dolmuş duraklarının bulunduğu sokağın girişinde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

O sırada elinde cop bulunan bir kişi araç sürücülerinden birine vurmaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken sokağın üst kısmından koşarak gelen kimliği belirsiz 3 kişi daha aynı sürücüye saldırdı.

TRAFİK POLİSİ DE AYIRMAYA ÇALIŞTI

İHA'da yer alan habere göre tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kimliği belirsiz kişiler, copla ve yumrukla saldırdıkları sürücüyü feci şekilde darp etti.

Yüzünden yaralanan sürücüyü saldırganların elinden vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen bir trafik polisi de kavgayı ayırmaya çalıştı.

Tekme tokat coplu kavga çevredeki iş yerlerinde çalışan bir kadın tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadının yaşanan kavga sırasında yaşadığı korku cep telefonu kaydına da yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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