Trafikte yol verme kavgasında coplar konuştu!
|19 Şubat 2019 15:18
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Bursa'da, Uluyol Caddesi üzerinde, Bursa Adliyesi'ne 10 metre uzaklıkta iddiaya göre iki araç sürücüsü dolmuş duraklarının bulunduğu sokağın girişinde yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
O sırada elinde cop bulunan bir kişi araç sürücülerinden birine vurmaya başladı. Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken sokağın üst kısmından koşarak gelen kimliği belirsiz 3 kişi daha aynı sürücüye saldırdı.
TRAFİK POLİSİ DE AYIRMAYA ÇALIŞTI
İHA'da yer alan habere göre tekmelerin havada uçuştuğu kavgada kimliği belirsiz kişiler, copla ve yumrukla saldırdıkları sürücüyü feci şekilde darp etti.
Yüzünden yaralanan sürücüyü saldırganların elinden vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen bir trafik polisi de kavgayı ayırmaya çalıştı.
Tekme tokat coplu kavga çevredeki iş yerlerinde çalışan bir kadın tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri çeken kadının yaşanan kavga sırasında yaşadığı korku cep telefonu kaydına da yansıdı.
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