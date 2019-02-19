19 Şubat 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
19 Şubat 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|19 Şubat 2019 15:15
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 19 Şubat 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları verilenler bulunuyor.Ankesörcülerin yüzde 46'sı itirafçı oldu Savcılık talimat verdi, 53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı Muğla'da 14'ü muvazzaf 18 askere FETÖ'den gözaltı kararı Başkent'te FETÖ'nün kadın yapılanması operasyonu: 37 gözaltı Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 18 gözaltı Başkent'te 52 jandarma astsubaya FETÖ gözaltısı FETÖ'nün kripto yapılanmasında 176 gözaltı kararı Eski subay çifte ardışık aramadan hapis cezası Mahrem imam olan araştırma görevlisi gözaltına alındı Mahrem imam olan araştırma görevlisi gözaltına alındı Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 18 şüpheliden 11'i tutuklandı FETÖ'nün Tokat'da üniversite yapılanmasından 15 kişiye gözaltı Malatya'da FETÖ operasyonu: 1'i muvazzaf 3 kişiye gözaltı Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den hapis
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