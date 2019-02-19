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Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını yayımladı
 19 Şubat 2019 15:51
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Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını yayımladı.

17 Şubat 2019 Tarihinde Yapılan Yurtdışına Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
Memurlar.Net
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