Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevapları
Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını yayımladı
|19 Şubat 2019 15:51
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Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler için yapılan yeterlilik sınav soruları ve cevaplarını yayımladı.
17 Şubat 2019 Tarihinde Yapılan Yurtdışına Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin
Mesleki Yeterlik Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
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