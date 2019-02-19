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İstanbul'da kar bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren düşmeye başlayacak. Ani sıcaklık düşüşünü kar yağışının takip etmesi ve bu kez yerde tutması bekleniyor
 19 Şubat 2019 16:03
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İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak.

Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek.

Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

YERDE TUTABİLİR

İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.
DHA
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