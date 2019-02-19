İstanbul'da kar bekleniyor
Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren düşmeye başlayacak. Ani sıcaklık düşüşünü kar yağışının takip etmesi ve bu kez yerde tutması bekleniyor
|19 Şubat 2019 16:03
|Yazdır
İstanbul'da hafta sonu kar yağışının etkili olacağı öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; İstanbul'da hafta sonu beklenen karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olacak.
Kentte 13 derece civarında seyreden hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derece düşecek.
Cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte Cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
YERDE TUTABİLİR
İstanbul'un bu yıl belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabileceği belirtildi. Yağış, pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da ilk 'tanzim satış noktası' açıldı
19 Şubat 2019 18:21
|AVM'lerdeki oyuncaklara dikkat!
19 Şubat 2019 17:58
|İnteraktif Vergi Dairesi'ne 5 yeni hizmet
19 Şubat 2019 17:10
|Diyarbakırlı gençler için kaykay pisti
19 Şubat 2019 17:04
|Kartal'da çöken binadan kurtarılan minik Havva ile annesi kavuştu
19 Şubat 2019 17:01
|Afrin şehidi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
19 Şubat 2019 16:24
|Doktorların 'Aldırın' dediği Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir
19 Şubat 2019 16:18
|Organlarıyla 4 hastaya umut oldu
19 Şubat 2019 14:53
|Süper Ay bu akşam çıplak gözle görülecek
19 Şubat 2019 14:38
|Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı
19 Şubat 2019 14:24