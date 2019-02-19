İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açtılar
|19 Şubat 2019 16:15
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İstanbul'da Şirinevler-Başakşehir arasında çalışan minibüs şoförü Cahit K., dün akşam saat 23.00 sıralarında Şirinevler köprü altına yolcu almak için yanaştığı sırada arkadan gelen araç kornaya bastı.
Önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı. Tartışmaya minibüste bulunan yolcuların da karışmasıyla birlikte, araçtakiler olay yerinden kaçtı.
PUSU ATIP MİNİBÜSÜ BEKLEDİLER
Cahit K. minibüsüyle İSTOÇ mevkiine geldiğinde burada pusu atan kavga ettiği araçtakileri gördü. Araçtakiler minibüsü durdurmaya çalışınca da gaza basarak kaçmaya başladı. Bu sırada araçta bulunanlar minibüsün arkasından ateş etmeye başladı. Yolcular büyük korku yaşadı.
Yolcular arasında bulunan bir polis memuru da havaya ateş açtı. Kovalamaca Halkalı Polis Merkezi'nde son buldu. Minibüs şoförü, aracını karakola çekince, arkasından takipte olan araçtakiler ise olay yerinden kaçtı.
Minibüs şoförü daha sonra Bahçelievler Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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