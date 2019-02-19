Afrin şehidi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
|19 Şubat 2019 16:24
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Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, saat 04.00 sıralarında, mevzi değiştirirken teröristlerin açtığı ateşte ağır yaralandı. Afrin'deki hastaneye kaldırılarak, ameliyata alınan Öznütepe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe ikindi namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kars Kapı Şehitliği'ne uğurlandı.
Bekar olduğu öğrenilen, Nurhayat-Yusuf Öznütepe çiftinin 3 çocuğundan Umut Öznütepe'nin cenaze törenine Vali Okay Memiş, Erzurum Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri erkan ve çok sayıda cemaat katıldı.
Cenaze töreninde şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan on binlerce Erzurumlu, şehit için dua ederek teröre lanet okudu.
Şehidin cenazesi Karskapı Şehitliğinde toprağa verildi.
"Şehit olacağı içine doğdu"
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin silah arkadaşına gönderdiği son mesajda şehit olacağı içine doğdu.
Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin, şehit olmadan 2 gün önce silah arkadaşı ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Arkadaşına 'Zor bizim işimiz. Allah'ım cümlemizin yardımcısı olsun. Şehit olursam medyaya verirsin bu konuşmaları. Her şey vatan için" mesajı attığı öğrenildi.
Şehit düşen Öznütepe'nin silah arkadaşı da, şehadet haberinden sonra sosyal medyada yazışmalarını paylaştı. Paylaşımına not da düşen silah arkadaşı, "Erken olmadı mı kardeşim. İçine mi doğdu şehit olacağın. 2 gün önce konuştuk daha. Allah'ım ailene sabır versin" yazdı.
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