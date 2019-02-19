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EGM'den işkence gören çocuklar serbest bırakıldı açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, çocuklara gözaltındayken işkence YAPILDIĞI iddialarına yönelik açıklama yaptı
 19 Şubat 2019 16:23
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EGM'den işkence gören çocuklar serbest bırakıldı açıklaması

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

19.02.2019 günü bazı basın-yayın organlarında yer alan "İşkence Gören Çocuklar Serbest Bırakıldı" başlıklı, Van'ın İpekyolu ilçesinde gözaltına alındıktan sonra kötü muameleye maruz kaldıkları öne sürülen toplam 11 çocuğun, gözaltı süresince işkence gördükleri ve hukuksuz bir şekilde korkutularak evrak imzalatıldığı yönündeki haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Habere konu olan 11 çocuğa yönelik işkence gördükleri yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bahse konu yaşı küçük şahıslar 15.02.2019 tarihinde Van'da, bölücü terör örgütü başının yakalanışının yıldönümü sebebiyle terör örgütünün yaptığı yasa dışı eylem çağrısı üzerine polise ve polis araçlarına karşı taşlı, molotof kokteyli saldırı düzenlemiş ve olaylar esnasında bir polis memurunu da yaralamışlardır.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları maske, eşarp, eldiven ve polise saldırı amacıyla kullandıkları havai fişekler ele geçirilmiş, şüphelilere ait cep telefonlarında ise terör örgütünü övücü mahiyette örgütsel paylaşımların ve örgütsel dokümanların bulunduğu anlaşılmıştır.

Her zaman gerçekleri çarpıtmayı, yalan söylemeyi, iftira atmayı alışkanlık haline getiren bir takım çevrelerin ve onların avukatlarının 'gözaltında işkence' iddialarını mesnetsiz ve hukuk dışı bir şekilde dile getirmelerinin, kendi sempatizan kitlelerini kışkırtma, güvenlik güçlerimizi yıpratma ve itibarsızlaştırma amacına matuf olduğu bilinen bir gerçektir.

Habere konu edilen şüpheliler hakkında yapılan tüm işlemler, hukuka uygun olarak yasal mevzuat ve yetkili adli makamların talimatları çerçevesinde yerine getirilmiş olup, olayların bilinçli olarak çarpıtılması ve terör örgütüne destek veren tavrı nedeniyle ilgili baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Polis Teşkilatı olarak terör örgütleriyle mücadelemizi, evrensel hukuk ilkeleri, insani değerler ve hukukun üstünlüğü prensibine uygun olarak, yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizi,

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.??
Memurlar.Net
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