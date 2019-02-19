Kılıçdaroğlu tepkilerin ardından o adayı geri çekti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İzmir'in Buca ilçesinden aday gösterilen Suat Nezir'in adaylığını geri çekti
|19 Şubat 2019 16:27
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