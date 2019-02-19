1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi
|19 Şubat 2019 16:33
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İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Dr. Çetin Ö.(58), 12 Temmuz 2016'da Viranşehir Adliyesi'nde şoför olarak görev yapan Zeynel O.'yu muayene etti.
Hastasına tek hekim tarafından 10 günden fazla rapor verme yetkisi olmamasına rağmen doktor 11 günlük iş göremezlik raporu hazırladı. Zeynel O. raporu çalıştığı kuruma verdi.
Şanlıurfa Adli Yargı Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, fazla rapor yazan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı doktor hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılıkta ifade veren Dr. Çetin Ö., "Rapordaki imza bana ait olabilir.
Rapor verdiğim kişiyi tanımıyorum. Bizim 10 gün rapor verme yetkimiz vardır. Sehven 11 gün yazılmış olabilir.
Sekreter raporu imzalamış biz de imzalamış olabiliriz. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada doktor Çetin Ö. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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