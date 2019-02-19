Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler
Denizli'de bir eve düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
|19 Şubat 2019 16:36
|Yazdır
Denizli'de bahçeli bir evde kaçak içki üretimi yaptıkları ve sahte bandrollerle piyasaya sürdükleri öne sürülen 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine şehir merkezindeki bahçeli bir eve operasyon düzenledi.
Baskında ev ve bahçesinde farklı alkollü içkilerin kaçak olarak üretiminde kullanılan düzenekler tespit edildi.
Yapılan aramada 300 litre kaçak içki, 130 şişe kaçak ve sahte bandrollü içki, 150 litre etil alkol, 6 bin 500 boş şişe, etiket, jelatin, bin 300 sahte bandrol, ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait fişek ve şarjörler el geçirildi.
Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete götürüldü.
Mustafa Dermencioğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19 Şubat 2019 18:15
|Osmanlı dönemine ait 'gökküre' ele geçirildi
19 Şubat 2019 18:08
|Kız arkadaşını kılıçla öldüren adama 'cezai ehliyeti tam' raporu
19 Şubat 2019 17:56
|Milas'ta enkaz altında kalan 2 işçinin daha cenazelerine ulaşıldı
19 Şubat 2019 17:35
|1 gün fazla rapor yazan doktorun 2 yıl hapsi istendi
19 Şubat 2019 16:33
|İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açtılar
19 Şubat 2019 16:15
|Aday listeleri için süre sona eriyor
19 Şubat 2019 16:10
|Üvey baba dayağı 84 gün sonra öldürdü
19 Şubat 2019 15:42
|Kadın çalışan fark etti, kaçarken yakalandı
19 Şubat 2019 15:23
|Trafikte yol verme kavgasında coplar konuştu!
19 Şubat 2019 15:18